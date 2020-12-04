Erdemoğlu Ailesinden eğitime büyük destek - Son Dakika

Erdemoğlu Ailesinden eğitime büyük destek

04.12.2020 17:36
Erdemoğlu Ailesinden eğitime büyük destek, System.String[]

Hayırsever Erdemoğlu Ailesi tarafından Adıyaman Merkez Karapınar Mahallesinde 24 derslikli ilkokul, 6 derslikli anaokulu ile Besni ilçesine 24 derslikli bir lise yapılacak.

Hayırsever Erdemoğlu Ailesi tarafından Adıyaman Merkez Karapınar Mahallesinde 24 derslikli ilkokul, 6 derslikli anaokulu ile Besni ilçesine 24 derslikli bir lise yapılacak.

Erdemoğlu Holding tarafından Adıyaman merkeze yapılacak olan 24 derslikli ilkokul, 6 derslikli anaokulu ile Besni ilçesine yapılacak olan 24 derslikli bir lise protokolü valilik makamında Vali Mahmut Çuhadar ve Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı İşadamı Ali Erdemoğlu arasında imzalandı.

Vali Mahmut Çuhadar ve İşadamı Ali Erdemoğlu arasında imzalanan protokol töreninde Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vali Yardımcıları Bedirhan İmamoğlu, Halid Yıldız ve Yunus Kızılgüneş, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel'de hazır bulundu.

Adıyaman merkeze yapılacak olan 24 derslikli ilkokulunda 30 kişilik sınıflarda toplam 720 öğrenciye ders verilecek olup, okul bünyesinde fen laboratuvarı, tasarım beceri atölyesi, çok amaçlı salon, kütüphane, rehberlik ve danışma odası, mescit, kantin ve yemekhane olacak. yapılacak 6 derslikli anaokulunda 20 kişilik sınıflarda toplam 120 öğrenciye eğitim verilmiş olacak.

Besni ilçesi Eskiköy mevkiinde yapılacak olan 24 derslikli lisede ise 30 kişilik sınıflarda toplam 720 öğrenciye eğitim verilecek olup, okul bünyesinde fen laboratuvarı, tasarım beceri atölyesi, çok amaçlı salon, kütüphane, rehberlik ve danışma odası, destek eğitim odası, kantin ve yemekhane bulunacak.

Erdemoğlu ailesinin tüm bireylerine teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar, "Her zaman belirtiğimiz gibi eğitime ve insana yapılan yatırım en önemli yatırımdır. Ali bey sağ olsun ilimizin ihtiyaçlarına her daim cevap veriyor. Kendisine katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hayırsever İşadamımız Ali Erdemoğlu tarafından ilimiz merkezde yapılacak okullarımız her türlü sosyal donatıya sahip olacak şekilde inşa edilecek. İlimiz merkez ve Besni ilçemizde yapılacak olan 3 okulda toplamda bin 500 öğrenci eğitim ve öğretimden faydalanmış olacaktır. Eğitime yaptıkları katkılardan dolayı devlet olarak Erdemoğlu ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu ise, "Valimiz Mahmut Çuhadar Adıyaman'da göreve başladığı sıralarda kendisine hayırlı olsun ziyaretinden bulunmuş ve valimizin bizlere okul yapılması ile ilgili bir talebi olmuştu. Bizlerde kendilerine söz verdik. Bu okullarımızı inşallah iki sene içerisinde bitirip devletimize teslim etmeyi planlıyoruz. Allah bizlere ömür verdiği sürece bu yatırımlarımızın devamı gelecektir. Rahmetli babamızın bize bir vasiyeti vardı. Ne yaparsanız yapın, servetin sınırı yok mükafatı vardır. Sağlığınızda eser bırakın demişti. Bizde babamızın bu vasiyetini elimizden geldiği kadar Erdemoğlu Holding olarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin eğitim maratonunda bizimde bir katkımız olursa ne mutlu bizlere. Şu anda Türkiye genelindeki bütün öğrenci sayılarının binde ikisini bizim ailemizin yaptırdığı okullarda okuyan öğrenciler oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.

Eğitime yaptıkları katkılardan dolayı Erdemoğlu ailesine teşekkür eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, "Erdemoğlu ailesini yakinen de takip ediyorum, Türkiye'nin her tarafından ciddi yatırımları bulunmaktadır. Belediye olarak eğitime yaptıkları katkılardan dolayı Hayırsever İşadamımız Ali Erdemoğlu ve ailesine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir ise konuşmasında, "Erdemoğlu Holding Besni'yi Türkiye'de bir marka haline getirmiştir. Biz ilçemizde her alanda kıymetli ailemizin izini görüyoruz. İnşallah ilçemize yapacakları 24 derslikli Anadolu Lisesi ile birlikte ilçemizin eğitim alanında önemli bir problemi daha çözülmüş olacak. Erdemoğlu Ailesi her alanda ve her konuda bizlerin destekçisidir. Öncelikle hayırsever ailemize çok teşekkür ediyorum. Valimiz de eğitime verdikleri destekle önümüzü her daim açıyor" diye konuştu.

Konuşmalarında ardından Vali Mahmut Çuhadar ve Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı İşadamı Ali Erdemoğlu arasında 3 okulun protokolü imzalandı.

Vali Mahmut Çuhadar, eğitime yaptıkları katkılardan dolayı hayırsever işadamı Ali Erdemoğlu'na bir plaket verdi. - ADIYAMAN

Erdemoğlu Ailesinden eğitime büyük destek
Erdemoğlu Ailesinden eğitime büyük destek

Erdemoğlu Holding, Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Besni, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erdemoğlu Ailesinden eğitime büyük destek - Son Dakika


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