Erdemoğlu Dış Ticaret En büyük halı ihracatçısı ödülüne layık görüldü

Erdemoğlu Holding bünyesinde bulunan Erdemoğlu Dış Ticaret AŞ Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen törende halı sektöründe ihracatının bir numarası olarak ödül aldı.

Erdemoğlu Holding bünyesinde bulunan Erdemoğlu Dış Ticaret AŞ Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen törende halı sektöründe ihracatının bir numarası olarak ödül aldı.



Ödülü Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin elinden aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen Türkiye'nin ihracat şampiyonlarının ödüllendirildiği törende Erdemoğlu Dış Ticaret AŞ Halı sektöründe yaptığı ihracat dolayısıyla birinci olarak ödüllendirildi. Ödülünü Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin elinden aldı. Yıllardan beri parça halı üretiminde liderliğini sürdüren Merinos Halıyı da bünyesinde bulunduran Erdemoğlu Holding, Erdemoğlu Dış Ticaret AŞ tarafından geçtiğimiz yıl 218 milyon 906 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek yine birinciliğini korudu. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu,halı sektörünün yarı sıra farklı sektörlerde de yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini ifade ederek ülke ekonomisine, istihdamına katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti. Erdemoğlu, "Halı sektöründeki dünya liderliğimiz yanında yaptığımız diğer yatırımlarla ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. İhracat olmazsa olmazımızdır. Öte yandan Holding bünyesinde bulunan SASA Polyester Akdeniz İhracatçı Birliklerinde en büyük ihracatçısı olmayı başarmıştır. Tüm şirketlerimizde kendi alanlarında ihracata önem vermekte ve ülkeye döviz girdisi sağlamak için canla başla çalışmaktadır. Özellikle SASA Polyester bünyesinde yaptığımız ve yapmaya devam ettiğimiz petrokimya yatırımlarıyla ülkemizin cari açığına büyük katkı sağlayacağız. SASA Polyesterin kullandığı ham maddeleri ülkemizde üretmek için yatırımlarımız aralıksız devam etmektedir. Yatırımlar tamamlandığında Türkiye'nin polyesterde yurt dışı bağımlılığını sonlandıracağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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