Erden Timur: Kültürel dönüşümün en büyük çarpanı futbol - Son Dakika

Geçtiğimiz ay Galatasaray Kulübü ile Nef arasında imzalanan isim sponsorluğu sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, "Galatasaray ile gerçekleştirdiğimiz isim sponsorluğu sonrasında da tüm paydaşlarımız ile vizyon toplantıları yapıyoruz. Bu süreçte eş zamanlı olarak Galatasaraylılar ne bekliyor, Galatasaraylı olmayanlar nasıl bakıyor diye araştırmalar yapacağız. Biz toplumu kucaklayan bir markayız. 'Ev Sahipliği'ni üstleneceğiz. Kültürel dönüşüm için en büyük çarpanın futbolda olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Kültürel dönüşümün gerçekleşmesindeki en önemli mecralardan birinin spor olduğunu ifade eden Erden Timur, "Nef olarak yarattığımız değeri, topluma ulaşmanın ve mesaj iletmenin en etkin yollarından birinin spor olduğunu düşünüyoruz. Spor sponsorlukları elbette markalara katkı sunuyor ve geliştiriyor. Fakat bu noktada da farklı düşünüyoruz. Sponsorluğu markaya katkı olsun diye yaparsak, niyetimizin sadece yüzde 10'unu hayata geçirmiş olacağımıza inanıyoruz. Nef olarak attığımız her adımın mutlaka topluma bir faydası olması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Galatasaray stat isim sponsorluğunun gündeme ilk geldiği andan itibaren büyük bir heyecan duyduklarını söyleyen Timur, "Ben iyi bir Galatasaraylıyım ama sadece taraftar kimliğiyle bakmıyorum, toplumun birçok alanında vakıf olarak hizmet veriyoruz. Değer yaratacağımızı düşündüğümüz noktalarda sponsor olmaya karar veriyoruz. Güzel işler yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

OLİMPİYATLARA SPORCU YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Sporun insan gelişiminde önemli bir yeri olduğunu hatırlatan Timur, "Galatasaray'da stat isim sponsorluğumuz bulunuyor. Galatasaray Nef Erkek Basketbol takımının isim sponsoruyuz. Onun dışında Nef Vakfı Spor Akademisi'ni kurduk. Akademi ile bireysel sporlarda topluma katkı sağlamayı, olimpiyatlara sporcu yetiştirmeyi hedefliyoruz. Her şeyin dijitalleştiği, insanların dışarıya çıkma ihtiyacının bile kalmadığı, birçok işi dijitalde yaptığımız bir dünyada yaşıyoruz. Sporla insanların etkileşimini artırmayı, çocukları sporla dışarı çıkarmayı, sporla bütünleştirmeyi, sporla kazanmanın ve kaybetmenin normalleştirilmesini hedefliyoruz. Spor o kadar güzel bir şey ki, daha küçük yaşlarda başarısızlıkla tanışıyorsun. Zira insanın kendi içinde bir şey yaptığını düşünmesi, ruhunun en büyük sınırlayıcısı. Örneğin bir maçta çok iyi oynarsın, mağlup olursun. Kimi zaman iyi oynamazsın ama galip gelirsin. Başarının ve başarısızlığın senden kaynaklı olmadığını, senin o anlamda çaba gösteren bir figür olduğunu spor sana öğretiyor. Kazanmanın, kaybetmenin, başarılı olmanın, başarısız olmanın hayatın içinde çok eşit değerlere sahip olduğunu sporla öğreniyorsun. Dostluğu, arkadaşlığı, paylaşmayı, başkalarını düşünmeyi de sporla öğreniyorsun" dedi.

BASKETBOLDA CİDDİ YATIRIMLARIMIZ VAR

Sadece futbol değil, sporun her alanında çalışmalar yapma hedefinde olduklarını aktaran Timur, "Şu an futbol ve basketbolda varız. Nef Vakfı Spor Akademisi ile sporun her alanına dokunmayı istiyoruz. Spor tabanını yayıp, olimpiyatlara sporcu yetiştirmeyi hedefliyoruz. Basketbola şu an ciddi yatırımlarımız var. Vakfımızın pilot basketbol takımı mevcut. Galatasaray'ın ana sponsorluğunu, göğüs sponsorluğunu yaptık. Barselona futbol takımına sponsor olduk. Toplumda değer ve kültürel dönüşüm için en büyük çarpanın futbolda olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

EV SAHİBİYSEN MİSAFİRİ İYİ AĞIRLAMAN LAZIM

Galatasaray ile gerçekleştirilen isim sponsorluğu sonrasında tüm paydaşlarla vizyon toplantıları yaptıklarını söyleyen Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, "Bu süreçte eş zamanlı olarak Galatasaraylılar ne bekliyor, Galatasaraylı olmayanlar nasıl bakıyor diye araştırmalar yapacağız. Biz toplumu kucaklayan bir markayız. "Ev Sahipliği"ni üstleneceğiz. Çünkü ev sahibiysen misafiri çok iyi ağırlaman lazım. Ben de koyu bir Galatasaray taraftarıyım ama sevgiden başka hiçbir dil kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yaptığımız işlerin kültürüne katkı sunmayı hedefliyoruz. Nef'in de kuruluş amacı topluma değer üretmek. Çünkü dünyadaki doğa, sürdürülebilirlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, gelir adaletsizliği gibi tüm sorunların dayanağının hepsi değer. Bu değerli iş birliği ile yaşanacak olan kültürel dönüşüme katkı sağlamak istiyoruz. Güzel işler yapacağımıza inanıyorum" açıklamasında bulundu.

SPOR EKONOMİSİ ÖNEMLİ BİR NOKTAYA ULAŞTI

Uluslararası gelirler sonucunda sporun yakın gelecekte dönüşeceğini belirten Timur, "Her kulübün 50 yıl sonrası için bugünden bir şeyler düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu anki kuşakların futbola olan ilgisi farklı. Konsantrasyon süresi, algıyı belli bir yerde tutması süresi dünyada çok düştüğü için futbol da bunun aleyhine bir durum var. Bir noktaya ulaşmak için çaba sarf etmek gerekiyor. Önümüzdeki 10 yıl için iyi şeyler olacağına, güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bugün dünyada en organize spor Amerika'da yapılıyor. Denge rekabetini sağlamak için bir sistem kurulmuş. Futbolda da bunun olacağını düşünüyorum. Sonuçta bugün spor ekonomisi önemli bir noktaya ulaştı. Ülkeler nüfuslarına göre belli paylar alacaklar. Nüfusu en iyi temsil eden markalar buradan diğer kulüplere çok ezdirilmeden ülkelerine fayda sağlayacaklar. Bu işin geleceğinin böyle olacağını düşünüyorum. Yaptığımız isim sponsorluğu anlaşmasıyla ilgili, dünya standardında bazı yerden daha yüksek. Yapılan anlaşmada çok bir pazarlık olduğunu söyleyemem. Galatasaray yönetiminin de aşağı yukarı beklentisi bu yöndeydi, bizim için de doğru rakamdı" diye konuştu.

KONUT PROJELERİNDE YURT DIŞI ÖN PLANA ÇIKTI

Konut projelerindeki gelirlerin yüzde 60'ının yurt dışından gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini aktaran Timur, "Amerika'daki proje çok iyi bir satış rakamına ulaştı. Projenin 8 ayda yüzde 64'ü satıldı. Bir taraftan doların yükselişinden dolayı da buradaki TL satışlarımızın payı azaldı. Her ne kadar bu seneki yerli ciro yükselse de yurt dışı tarafa ön plana çıktı. Yurt dışında bizim için çok önemli. Yeni ülkelere açılmayı hedefliyoruz. Kısa süre sonra yeni ülkelerin devreye gireceğini düşünüyoruz" dedi.

TÜKETİCİLER ARSA ALMANIN DAHA KARLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Nef Arsa projesinin detaylarına ilişkin açıklama yapan Erden Timur şu bilgileri paylaştı:

"Büyük arsalar alıp ana plan üzerine çalışmaya başladık. 300 ve 500 metre kare parsellerle planlamalar yapıyoruz. 50-70 bin TL'den 500-600 bin TL'lere kadar bir ürün çıkardık. Çoğunluğunu Marmara ve Ege Bölgesini oluşturan bu yeni ürünümüzü önümüzdeki günlerde tanıtacağız. Hangi yerlerde, hangi bölgelerde tüketicilerimiz ile buluşturacağımızı duyuracağız. Satışa yaklaşımım, öncelik en zor yerden başlamak. Mersin'de başladım bu işe. Dolayısıyla zorluklardan nasıl bir inovasyon çıkarılabileceğini keşfettim. 1,5 yıldır bu ürünü satışını deneyimleme fırsatımız oldu. Şu an ev fiyatları arttığı için daha geniş bir kitleye seslenme fırsatımız olacak. Aynı zamanda kendimizi bir maliyet riskine sokmayacağız. Müşterilerimizin ulaşılabilir fiyata arsa alabileceği bir proje oldu. Arsa konusunda araştırmalar yaptık. Tüketicilere "Ev mi almak daha karlı? Arsa mı almak daha karlı?" diye sorduk. Yüzde 90'ın üzerinde arsa çıktı. Daha önceki araştırmalarımızda arsa bu kadar yüksek çıkmamıştı. Pandemiden sonra bu kararın değişmesi daha tetikleyici oldu."

KONUT İHTİYACI 700-800 BİN ARASINDA

Kira artışlarının uzun bir sürecin sonucu olduğunu söyleyen Timur, "Bu anlamda ev alma süreçleri de zorlaştı. Bizim en büyük alıcı kitlemize şu an ürün çıkaramıyoruz. Dolayısıyla dar bir kitleye şu an hitap ediyoruz. Sektörümüz için olumlu bir durum değil. Sebebine bakacak olursak, sektörün de iletişim eksikliği diyebiliriz ama derdimizi sektör olarak duyuramadık. Maalesef içinde bulunduğumuz durumun herkes paydaşı. Türkiye'de her yıl 700 bine yakın konut ihtiyacı var. 1 milyon 200- 1 milyon 300 bin kontu satılıyor bunun 500 bini yeni konut. Belli lokasyonlarda belirtildiği gibi balon olabilir, onun adı arz fazlalığı. 6-7 yıl balon denilen noktada konut satışları arttı. Konjonktürel sıkıntılara rağmen bu artış gerçekleşti. Bunun ikamesi olmadığını, verinin yanlış yorumlandığında evin ikamesinin olmadığını paylaştık. Araçta ikame var ama evde yok. Evlenme, boşanma ve yeni ev alma ihtiyacın da göz önünde bulundurduğumuzda ülkemizde her yıl 700-800 bin arasında bir konut ihtiyacı bulunuyor" dedi.

SEKTÖR 6 YIL ÖNCESİNE GÖRE YÜZDE 70 KÜÇÜLDÜ

Maliyet artışlarının devam etmesinin konut fiyatlarına da doğrudan yansıdığını ifade eden Timur, "Maliyet artışları devam ettiği için önümüzdeki süreçte fiyatların inmesi beklenmiyor. TÜİK'in inşaat maliyet endeksi ve Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksi var. Konut Fiyat Endeksi Tapu'dan bilgi alınarak düzenleniyor. Uzun yıllar aralarında bu iki verinin yüzde 25 fark mevcuttu. Maliyet artarken satış artmıyordu. Geçen seneye kadar konut fiyatı artmıyordu, enflasyondan da az artıyordu. Zaman zaman çok ciddi bir göçün olduğu ve yabancıların ev alımı konusunda da söylemlerde bulunuldu. Yabancıların bugüne kadar Türkiye'de en fazla alımı 48 bin adet oldu. 1 milyon 400 binde 48 bin oldukça düşük bir rakam bu söylemlere göre. Ülkemizde ev alma sebeplerinden önemli bir bölümü kendileri oturmak için. Yatırım kısmı sınırlı sayıda kalıyor. Sektör 6 yıl öncesine göre yüzde 70 küçüldü" diye konuştu.

ARZ TALEP DENGESİZLİĞİ VE FİYAT DÜZENLEMESİ

Yurt dışı taleplerindeki fazlalığın maliyet artışlarına etki ettiğini söyleyen Timur, "Sadece son 1 yılda yüzde 150'nin altında artan hiçbir kalem yok. Örneğin dolar bazında son bir yılda ortalama artış yüzde 60,55. Demir son bir yılda 88 zamlandı. PVC hammadde dolar bazında yüzde 216, TL bazında yüzde 407, alüminyum hammadde TL bazında yüzde 90'lar seviyesinde. Yeşil alçıpan yüzde 99 dolar bazında artış yaşadı, TL bazında ise yüzde 220. Beyaz alçıpan yüzde 109 artmış dolar bazında, TL bazında yüzde 236. Sebep yurt dışı talebinin çok fazla olması. Hatta bazı ürünlerde para vermek isteseniz de ürün bulamadığınız dönemler oluyor. Örneğin beton çok zor bulunuyor" ifadelerini kullandı.

YURT DIŞI PROJELERE TÜRKİYE'DEN MALZEME GÖTÜRÜYORUZ

Yurt dışı projelerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Erden Timur, "Nef olarak New York'tayız. Londra'daki projelerimiz bitti. Kazakistan'da projemiz devam ediyor. İlk iki etabı bitmek üzere. Almanya'da da projemiz başlayacak. Türkiye gibi yurt dışında da fiyat artışları var. Ama karlılık yükseliyor. Dünyada enflasyon olduğunda gayrimenkule yönelim artar. Gayrimenkul çünkü enflasyona karşı korumalı nadir yatırım ürünleri arasında. Örneğin Amerika'daki endeks yüzde 16 arttı. Amerika'da herhangi bir kalemin yüzde 16 artması ciddi bir artış. Ama o tarafta talep olunca patentli ürünlerimizle fark yaratıp daha yüksek fiyatlara satabiliyoruz. Bu gelişme Kazakistan'da da farklı değil. Yurt dışındaki projelere Türkiye'den inşaat malzemesi götürüyoruz. Fayans, mutfak, mermer, mobilya aksamı götürüyoruz. Ülke olarak çok kaliteliyiz ve sektördeki arkadaşlara da yurt dışına açılmaları konusunda her seferinde çağrıda bulunuyorum. Biz söyleyince objektif algılanmıyor olabilir ama ülkemizde rekabet çok çok yüksek olduğu için çok kaliteli ürünlere sahibiz. 10'a yakın ülkede çalışacağız. Bu ülkeleri tespit etmek için 35 ülkeyi araştırdık. Şu an dünyanın en pahalı arsası Türkiye'de. Yurt dışında ilk konut sahipliği için ciddi teşvikler veriliyor" diye konuştu.