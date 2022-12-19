Erdihan Osman: 'Bu Benim Örtüm'ü yazarken başörtüsü taktım' - Son Dakika
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Erdihan Osman: 'Bu Benim Örtüm'ü yazarken başörtüsü taktım'

19.12.2022 22:02
Erdihan Osman: 'Bu Benim Örtüm'ü yazarken başörtüsü taktım'

Okurlarıyla söyleşi etkinliğinde bir araya gelen sosyolog-yazar Erdihan Osma, "Bu Benim Örtüm" kitabını yazarken başörtüsü taktığını açıkladı: "Kadınlar başörtüsünü takarken ne hissediyor, ne düşünüyorlar, anlayabilmek için ben de yazım sürecinde başımı örttüm."

İstiklal Gazetesi'nde yayımlanan köşe yazıları ve kitaplarıyla adından söz ettiren sosyolog-yazar Erdihan Osma, aynı zamanda Temiz Toplum Derneği'nin yöneticileri arasında yer alıyor. Osma, kadına yönelik şiddet ve uyuşturucu bağımlılığı gibi toplumu ilgilendiren sorunlara karşı verdiği mücadeleyle de biliniyor.

KADINLAR BAŞÖRTÜSÜ TAKARKEN NE HİSSEDİYORLAR

"Ahir Zaman Müslümanlar", "Bu Benim Örtüm" ve "Cahilizm" adlarında yayımlanmış üç kitabı bulunan Erdihan Osma, geçtiğimiz gün okurlarıyla söyleşi etkinliğinde bir araya geldi. Kitaplarının yazım sürecinden bahseden Osma, "Bu Benim Örtüm"ü kaleme aldığı süreçte başörtüsünden yararlandığını anlattı. Yazar, büyük ilgi gören etkinlikte şöyle konuştu: "Hanım kardeşlerimizin tesettüre girme noktasında yaşamış oldukları bireysel ve sosyal sorunu kitabıma aktarırken başörtüsü taktım. Tesettüre girdim. Tabii tek başıma kimsenin olmadığı bir yerde. Kadınlar başörtüsü takarken ne hissediyorlar, ne düşünüyorlar, bunları hissetmek istedim. Bunun da oldukça etkili olduğunu fark ettim."

"CAHİLİZM"İ İNSANLARI GÖZLEMLEYEREK KALEME ALDIM

Geçmişte tesettüre karşı olduğunu ve zaman içinde yaptığı araştırmalarla fikrinin değiştiğini de dile getiren Erdihan Osma, pandemi döneminde kaleme aldığı "Cahilizm" romanında da inançlı-inançsız toplumun her kesiminde kendini gösterebilen 'cahillik' konusuna eğildiğini dile getirdi: "Cahilizm, sosyal ortamlarda bir saha çalışması olarak insanları gözlemleyerek yaptığım bir çalışmanın ürünü. İşyerinde cahil insan nasıl olabilir, bir öğretmen ya da doktor cahil olursa nasıl olur, Müslüman veya ateistlerin cahillikleri nelerdir, bu konular üzerine eğildim. 'Cahil Yüz' adını verdiğim bir karakter üzerinden bir roman anlatımıyla yazdığım bir kitap bu."

TOPLUMSAL SORUNLARI ELE ALIYORUZ

Kadına yönelik şiddet ve uyuşturucu bağımlılığı gibi sosyal sorunlara da eğilen Erdihan Osma, çalışmalarına Temiz Toplum Derneği adlı sivil toplum kurumunun çatısı altında devam ettiğini söyledi: "Yöneticileri arasında yer aldığım Temiz Toplum Derneği'nde toplumsal anlamda sorunları ele alıyor, çözüme kavuşturma noktasında çalışmalar yapıyoruz. Uyuşturucu bağımlılığı ve kadına yönelik şiddetin gelmiş olduğu nokta ürkütücü. Bunlarla ilgili olarak hizmetlerimize devam ediyoruz."

ERDİHAN OSMA KİMDİR?

Erdihan Osma, 1986 yılında Ordu'nun Altınordu ilçesinde dünyaya geldi. İlköğretim ve liseyi Ordu'da okuyan Osma, üniversite eğitimini ise Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladı. İş hayatına kamu personeli olarak başlayan Erdihan Osma, Şanlıurfa ve Adana'da görev yaptı. Rize'de hizmete devam eden ve Temiz Toplum Derneği'nin Rize lideri olan Osma, evli ve iki çocuk babası.

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Son Dakika Toplum Erdihan Osman: 'Bu Benim Örtüm'ü yazarken başörtüsü taktım' - Son Dakika


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