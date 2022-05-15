Erdinç Sözer: "Hedefimiz yine de Avrupa" - Son Dakika

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, "Son 1 maçımız kaldı. Bizim bütün hedefimiz yine de Avrupa'da oynamak" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Medipol Başakşehir, GZT Giresunspor deplasmanından berabere ayrıldı. İlk yarıyı önde tamamlayan Başakşehir, ikinci yarıda köşe vuruşundan yediği golle 1-1'lik skorla sahadan ayrıldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bizim için çok önemli bir maçtı. Hedefle geldik. Maçı kazanmak istedik. Ona göre başladık biz. Ama istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Bugün performanstan memnun değiliz. Golü bulduğumuz halde daha domine etmemiz lazımdı. Daha hızlı daha net oynamamız gerekiyordu. Daha çok pozisyon çıkarmak için. Ama bir geçiş oyununa döndü. Bizim yüzümüzden dağınık oldu. Giresun 90 dakika üzerine enerji dolu bir oyunla sahasındaki son maçta kendini sahaya verdi ve 1 puanı hak etti. 1 maçımız kaldı. Final maçımız. Bizim hedefimiz yine de Avrupa. Son maçta da şampiyon Trabzon'u ağırlayacağız. O maçı da galibiyetle bitirmek isteriz. Bizim bütün hedefimiz seneye Avrupa'da oynamak."

Giresunspor'u mücadelesinden dolayı tebrik eden Sözer, "Giresun'a çok çok saygı duymak lazım. Güzel bir sezon oynadı. Kendi sahasında bugün güzel bir mücadeleyle iyi de oynadılar. Oynadığı gibi sezonu bitirebildiler. Onun için tebrik etmek lazım" şeklinde konuştu.

(Ahmet Bilge - Rıdvan Öztürk/İHA)