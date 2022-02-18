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Erdinç Sözer: "Hücum ve savunmayı çok güzel yaptık" - Son Dakika

Erdinç Sözer: "Hücum ve savunmayı çok güzel yaptık"

18.02.2022 23:42
Erdinç Sözer: "Hücum ve savunmayı çok güzel yaptık"

Medipol Başakşehir'in Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Çaykur Rizespor maçının ardından, "Hücum olsun, savunma olsun bunları çok güzel yaptık" dedi.

Medipol Başakşehir'in Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Çaykur Rizespor maçının ardından, "Hücum olsun, savunma olsun bunları çok güzel yaptık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'de Teknik Sorumlu Erdinç Sözer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözer, "Her galibiyet güzel bir galibiyet, her maç zor. Genelde bu maçlar çok zor oluyor. Biz elimizden geleni yaptık takım olarak. Takımımı tebrik ediyorum. Zor maç oldu. İlk yarı güzel oynadık, top bizdeydi. Bizim oyunumuz güzeldi. Güzel pozisyonlar çıkardık. Çok güzel bir gol attık. Çalıştığımız bir gol. Takım her zaman hocanın dediğini yaptı. İkinci yarıya güzel başladık. Devamında ikinci golü atmak istedik. Kontratakla güzel bir gol attık. Yeni oyuncumuz Trezeguet 2 golle çok güzel bir katkı sağladı takıma. Ama genelde takım olarak komple tebrik ediyorum, biz her konuda beraber çalışıyoruz. Hücum olsun, savunma olsun bunları çok güzel yaptık" ifadelerini kullandı.

(Hasan Fehmi Demir – Osman Kubilay Küçükmustafa/ İHA)

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Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Rizespor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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