Erdinç Sözer: "İstediğimiz oyunu oynadık ama istediğimizi yapamadık" - Son Dakika

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Kayserispor maçının ardından, "İstediğimiz oyunu oynadık ama istediğimizi yapamadık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik sorumlu Erdinç Sözer, her şeyleri ile mücadele ettiklerini fakat istediklerini yapamadıklarını söyleyerek, "Maça değinmeden evvel Ahmet Çalık'ı anmak istiyorum. Bizim için çok zor ve etkili bir haftaydı. Kolay değildi, bu durum tabii herkesi etkiledi. Allah rahmet eylesin. Bir de TFF çok güzel bir karar verdi. Sezonun adını Ahmet Çalık Sezonu olarak değiştirdi. Bunun için teşekkürler. Bizim için çok zor bir maç oldu, mücadeleli bir maç oldu. Kayseri'yi tebrik etmek lazım ellerinden geleni yaptılar. Son dakikaya kadar biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık ama ilk devrede iyi futbol oynadık ama istediğimizi yapamadık. Çok yavaş ve pasımızı daha hızlı oynamamız gerekiyordu. Daha çok pozisyona gelmek için topu öne taşımamız lazımdı. Bunu da çok az yaptık. Bunu da konuştuk devrede ve ikinci yarıda daha hızlı oynamaya çalıştık. En güçlü durumda ve en güçlü oyun zamanında bir top kaybımızdan, bir faul yaptık. Ondan sonra bir yan toptan 1-0 yedik. Her şeyimizi öne attık, gol pozisyonu geldi bir tane ve direkten döndü. Beraberliği yakalayamadık. Onun için bu mağlubiyetten çok üzgünüz. Yine de yarın idmana ve çalışmalara devam. Hafta sonu Göztepe'ye yeni bir hazırlık" diye konuştu.

(Eren Kan - Yüksel Yıkılmaz/İHA)