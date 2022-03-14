Erdinç Sözer: "Mağlubiyet bizi üzdü" - Son Dakika
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Erdinç Sözer: "Mağlubiyet bizi üzdü"

14.03.2022 19:07

Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, 1-0 kaybettikleri Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada oyundan memnun olmadıklarını söyledi.

Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, 1-0 kaybettikleri Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada oyundan memnun olmadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. Haftasında Başakşehir, sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadele sonrası Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, "Antalya'yı tebrik etmek lazım. 1-0 kazandı, tebrikler. Çok hedefli girdik maça emindik, bu mağlubiyet üzdü. Adım adım maçlara bakıyoruz, kazanmak istiyoruz. Puan toplamak istiyoruz, hedefliyiz. Genel bakımından oyunumuzdan da hiç memnun değiliz. İlk dakikalarda topa sahip olduk, oynadık. Golü yedik sonrasında topun peşine koşmamız gerekti. İlk yarı Pizzi'den bir şans gördüm. İkinci yarı çok pozisyona giremedik. Memnun kalamayız. Bu mağlubiyet bizi çok üzdü. Kendimizi toparlamamız lazım. Cumartesi gününe Adana Demirspor maçına kendimizi hazırlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

SÖZER: "YUSUF, İNŞALLAH CUMARTESİ TAKIMA KATILIR"

Sakat oyuncularla ilgili de bilgiler veren Sözer, "Bütün sakat oyuncularımıza doktorlar bakması lazım. Yusuf bireysel çalışıyor. İnşallah cumartesi günü takıma katılır. 4-5 günümüz var bunları değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

(İsmail Yasin Akçın - Yunus Kılıç/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erdinç Sözer: 'Mağlubiyet bizi üzdü' - Son Dakika


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