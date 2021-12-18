Üye Girişi
Erdinç Sözer: "Pozisyonları değerlendirebilseydik galip olarak bitirebilecektik" - Son Dakika

Erdinç Sözer: "Pozisyonları değerlendirebilseydik galip olarak bitirebilecektik"

18.12.2021 22:39

Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Galatasaray maçında 4-5 çok net pozisyona girdiklerini belirterek, "Değerlendirmemiz lazım. Değerlendirseydik maçı galibiyet olarak bitirecektik" dedi.

Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Galatasaray maçında 4-5 çok net pozisyona girdiklerini belirterek, "Değerlendirmemiz lazım. Değerlendirseydik maçı galibiyet olarak bitirecektik" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, "Beklediğimiz bir maç oldu. Biz parça parça kendi oyunumuzu oynadık. Biz açımızdan avantajı sonuna kadar sağlamak isterdik. Kornerden gol yememize üzüldüm. Galibiyet için geldik. Onun için oynadık. Sonucu da bitirmek isterdik. 4-5 net pozisyonumuz vardı. Onları değerlendirebilseydik, 2. golü atıp maçı kazanabilirdik. Yine de memnunuz. Ligde 9. maçı yaptık. Yeni yenilmedik. Maçı analiz edip kendi sahamızda oynayacağımız Giresunspor maçına hazırlanacağız. Galatasaray güçlü bir takım. Çok baskı yaptılar. Çok pozisyon geldi. Değerlendirmemiz lazım. Değerlendirseydik maçı galibiyet olarak bitirecektik" diye konuştu.

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar/İHA)

Erdinç Sözer: Pozisyonları değerlendirebilseydik galip olarak bitirebilecektik
Erdinç Sözer: Pozisyonları değerlendirebilseydik galip olarak bitirebilecektik
Erdinç Sözer: Pozisyonları değerlendirebilseydik galip olarak bitirebilecektik
Erdinç Sözer: Pozisyonları değerlendirebilseydik galip olarak bitirebilecektik

Galatasaray, Başakşehir, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erdinç Sözer: 'Pozisyonları değerlendirebilseydik galip olarak bitirebilecektik' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
22:53 İlk skandalı değil! Zorbay Küçük'ün Galatasaraylı futbolculara söyledikleri 2019'u hatırlattı
22:52 Son dakika! İzmir'de maden ocağında göçük: 8 yaralı var
22:51 Ukrayna'dan tedirgin eden görüntü! Siyah kar yağdı
22:14 Hadise kesenin ağzını açtı! Annesine aldığı yılbaşı hediyesi servet değerinde
22:08 Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum
21:51 Hakem Zorbay Küçük'ten Galatasaraylı futbolculara skandal sözler! ''Go lan'' demiş
21:06 Aslan kabustan uyanamıyor! Başakşehir'le berabere kalan Galatasaray'ın galibiyet hasreti 6 maça çıktı
21:00 Bakan Nebati'den Türkiye Bankalar Birliği ile önemli toplantı! Yeni ekonomi programı masaya yatırıldı
20:39 Korkutan kaza! Acılar içerisinde yerde kalan Diagne yürüyemeyecek hale geldi
20:31 Beşiktaş'ta derbi kadrosu belli oldu! Fenerbahçe maçında 4 yıldız forma giyemiyor
İlk skandalı değil! Zorbay Küçük'ün Galatasaraylı futbolculara söyledikleri 2019'u hatırlattı İlk skandalı değil! Zorbay Küçük'ün Galatasaraylı futbolculara söyledikleri 2019'u hatırlattı         
22:54
Son dakika! İzmir'de maden ocağında göçük: 8 yaralı var Son dakika! İzmir'de maden ocağında göçük: 8 yaralı var         
22:52
Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi         
19:43
Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü         
17:14
'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmayı reddetti: Ben FETÖ'cü değilim ki 'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmayı reddetti: Ben FETÖ'cü değilim ki         
16:48
Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı         
14:43
Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi         
13:57
Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi         
11:30
Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 22:59:01. #1.13#
SON DAKİKA: Erdinç Sözer: "Pozisyonları değerlendirebilseydik galip olarak bitirebilecektik" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement