Erdinç Sözer: "Sevincimiz çok büyük" - Son Dakika
Üye Girişi

Erdinç Sözer: "Sevincimiz çok büyük"

10.04.2022 18:42

DG Sivasspor deplasmanından 2-0 galibiyetle ayrılan Başakşehir'de Teknik Sorumlu Erdinç Sözer maçın ardından "Biz istediğimizi başardık.

DG Sivasspor deplasmanından 2-0 galibiyetle ayrılan Başakşehir'de Teknik Sorumlu Erdinç Sözer maçın ardından "Biz istediğimizi başardık. 2-0 galibiyetle ayrılmak çok önemli bu maçta. Sevincimiz çok büyük" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor deplasmanından 2-0 galibiyetle ayrılan Medipol Başakşehir'de Teknik Sorumlu Erdinç Sözer, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Sözer, "Sivas deplasmanında kazanmak çok zor. Sivas çok disiplinli bir takım. Çok güzel savunma yapıyorlar. Duran toplar ve yan toplarda çok tehlikeli bir takım. Onun için bizim buradaki galibiyetimiz çok önemli. Her maçı galibiyet için oynuyoruz. Böyle zor bir deplasmanda galibiyet almayı başardık, takımı tebrik etmek gerekiyor. 90 dakika boyunca takım olarak sahada güzel çalışmalar yaptık. İsteklerimizi ve çalıştıklarımızı sahanın üzerine yansıttık. İlk yarı ve ikinci yarıya çok güzel başladık. Topa sahip çıktık ve bu galibiyeti alabildik. Yine de Sivas pozisyona girebildi. Kalecimiz Volkan bugün çok güzel bir performans sergiledi. 4-5 pozisyonda çok güzel kurtarışlar yaptı. Biz istediğimizi başardık. 2-0 galibiyetle ayrılmak çok önemli bu maçta. Sevincimiz çok büyük" diye konuştu.

(Oğuzhan Sarzep - Samet Dülek/İHA)

Erdinç Sözer: Sevincimiz çok büyük
Erdinç Sözer: Sevincimiz çok büyük
Erdinç Sözer: Sevincimiz çok büyük

YORUMLAR
500
Dr. Mehmet Yavuz: 'İftar açar açmaz, dolu bir mideyle maça çıkmak çok büyük yanlış olur' Dr. Mehmet Yavuz: 'İftar açar açmaz, dolu bir mideyle maça çıkmak çok büyük yanlış olur' Malatyalı güreşçilerin Türkiye Şampiyonası sevinci Malatyalı güreşçilerin Türkiye Şampiyonası sevinci

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erdinç Sözer: 'Sevincimiz çok büyük' - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Fenerbahçe Safiport, Euroleague'de ikinci oldu
18:54 Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Ailesinden dikkat çeken sözler paylaşıldı!
18:20 Çağlar Söyüncü kariyerinin en büyük transferini yapıyor!
18:15 Altay ekibi için Süper Lig defteri adım adım kapanıyor
18:05 Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Sivasspor'u sahadan sildi
17:51 Gültekin Uysal, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için 3 kriter paylaştı!
17:37 Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın Mansur Yavaş'ı aday göstermesi durumunda atacakları adımı açıkladı
17:26 Haluk Levent'in derbi kehaneti sosyal medyada büyük gündem yarattı!
17:12 Uganda'da ormanın içinde aslan ve insanın yaşadıkları kavgayı herkes konuşuyor
17:07 Fenerbahçe, "Appiah" paylaşımı yaptı, taraftarlar coştu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 19:18:06. #1.12#
SON DAKİKA: Erdinç Sözer: "Sevincimiz çok büyük" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement