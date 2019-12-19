Erdoğan: "1,7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin keyfine... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: '1,7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin keyfine... - Son Dakika

Erdoğan: "1,7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin keyfine...

6 saat önce

Erdoğan: "1,7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem artık ömrünü tamamlamıştır.

Erdoğan:

Erdoğan: "1,7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem artık ömrünü tamamlamıştır."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:44 Kaynak: AA
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