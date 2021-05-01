Erdoğan: "(1 Mayıs) Hamdolsun son aldığım bilgilere göre Türkiye genelinde herhangi ağır sayılabilecek, yaralama vesaire gibi bir olay cereyan etmedi"

Erdoğan: "(1 Mayıs) Hamdolsun son aldığım bilgilere göre Türkiye genelinde herhangi ağır sayılabilecek, yaralama vesaire gibi bir olay cereyan etmedi"

Erdoğan: "(1 Mayıs) Hamdolsun son aldığım bilgilere göre Türkiye genelinde herhangi ağır sayılabilecek, yaralama vesaire gibi bir olay cereyan etmedi"

Türkiye, 1 Mayıs, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Erdoğan: '(1 Mayıs) Hamdolsun son aldığım bilgilere göre Türkiye genelinde herhangi ağır sayılabilecek, yaralama vesaire gibi bir olay cereyan etmedi' - Son Dakika

Son Dakika

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