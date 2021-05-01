Erdoğan: "(1 Mayıs) Hamdolsun son aldığım bilgilere göre Türkiye genelinde herhangi ağır sayılabilecek, yaralama vesaire gibi bir olay cereyan etmedi" - Son Dakika

Erdoğan: "(1 Mayıs) Hamdolsun son aldığım bilgilere göre Türkiye genelinde herhangi ağır sayılabilecek, yaralama vesaire gibi bir olay cereyan etmedi"
01.05.2021 21:11
Erdoğan: "(1 Mayıs) Hamdolsun son aldığım bilgilere göre Türkiye genelinde herhangi ağır sayılabilecek, yaralama vesaire gibi bir olay cereyan etmedi"
Erdoğan: "(1 Mayıs) Hamdolsun son aldığım bilgilere göre Türkiye genelinde herhangi ağır sayılabilecek, yaralama vesaire gibi bir olay cereyan etmedi"
Türkiye, 1 Mayıs, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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