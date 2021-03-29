Erdoğan, 1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl üreticilere toplam 24 milyar lira tarımsal destek sağlayacaklarını bildirdi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi"nde yaptığı konuşmada, 2007'de yaşanan büyük kuraklıktan sonra 81 vilayet için İçme Suyu Eylem Planı hazırladıklarını belirtti.

Şehirlerin 2040, 2050, hatta 2071'e kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını planladıklarını dile getiren Erdoğan, boğaz geçiş tüneliyle Asya ve Avrupa'yı 4 metre çapındaki ve 5 bin 551 metre uzunluğundaki dev su tüneli ile birleştirdiklerini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye genelinde 262 içme suyu tesisi ile 41 milyon vatandaşa yıllık 2 milyar 700 milyon metreküp ilave içme ve kullanma suyu temin ettiklerini aktararak, hidroelektrik santral projelerinde kamu-özel sektör işbirliği sayesinde devletin sırtından 60 milyar dolar tutarında bir yatırım yükünü kaldırdıklarını vurguladı.

Böylece Türkiye'nin 44 milyar kilovatsaatlik elektrik üretim kapasitesini 108 milyar kilovatsaate çıkardıklarını belirten Erdoğan, "İklim değişikliği ve nüfus artışı sebebiyle önemi giderek artan depolama yapılarına alternatif olarak 26 adet yeraltı barajı inşa ettik. 2023 yılına kadar tamamlanan yeraltı barajı sayısını 150'ye yükselteceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknolojik ilerlemeye bağlı olarak su arıtma imkanlarının da geliştiğine işaret ederek, bugün "su fakiri" denilen birçok ülkenin özellikle tarımsal sulamada bu imkandan ciddi oranlarda faydalandığına dikkati çekti.

Türkiye olarak su arıtma teknolojilerine büyük yatırım yaptıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Halihazırda günlük 315 bin metreküp suyu arıtarak tarımsal sulamada yeniden kullanılabilecek şekilde insanımızın hizmetine sunuyoruz. Sanayi sektöründe de suyun verimli kullanımı için gereken tedbirleri alıyoruz. Sulamada halen yüzde 46 olan randımanı, yaptığımız yatırımlar ve aldığımız tedbirlerle 2024 yılında yüzde 55'e yükseltmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde tüm bu alanlara yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki yetki çatışmalarını önlemek amacıyla Meclis'te bir su kanunu hazırlıyoruz. Şura zemininde yapılacak çalışmaların, bu kanunun şekillenmesine katkı sağlayacağına inanıyorum."

"Tarım sektörümüz büyümeye devam etti"

Koronavirüs salgınının tüm dünyada dengeleri altüst ettiği bir dönemden geçildiğini hatırlatan Erdoğan, şimdiye kadar 2 milyon 800 bin insanın hayatına mal olan salgının küresel ekonominin parametrelerini de kökten değiştirdiğini söyledi.

Bu süreçte güçlü sağlık altyapısı yanında, tarıma ve suya bağlı gıda güvenliğinin stratejik öneminin de görüldüğünün altını çizen Erdoğan, "Tıpkı sağlık gibi tarımında ihmale gelmez bir alan olduğu gerçeği kendine bir kez daha dayatmıştır. Hamdolsun 2020, son 19 yılda sağlıkla birlikte tarıma yaptığımız yatırımların da meyvesini topladığımız bir sene oldu." dedi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız dönemde, salgın ve meteorolojik kuraklığa rağmen tarımsal üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık. Tarım sektörümüz sağladığımız destekler ve yeni projelerle büyüme ve güçlenmeye devam etti. Biliyorsunuz biz, birileri gibi kurusıkı atmak yerine rakamlarla, oranlarla, karşılaştırmalarla konuşmayı seviyoruz. Bunu da çiftçilerimize, üreticilerimize, aziz milletimize saygımızın bir gereği olarak görüyoruz. Geçen yıl tarım sektörümüz yüzde 4,8 gibi önemli bir büyüme oranına ulaşarak ekonomimize büyük katkı sağladı. Tarımsal hasılamız ise bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 334 milyar liraya yükseldi. Tarımsal hasılada Avrupa'daki liderliğimiz devam ediyor. Geçtiğimiz yıl tarım ve gıda ürünleri ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak yaklaşık 21 milyar dolara ulaştı. Bazıları bu gerçeklere gözlerini kapatsa da Türkiye tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı bir ülkedir. Yine geçtiğimiz yıl tarım ve gıda ürünleri dış ticaret fazlamız yüzde 9 artışla 5,5 milyar dolara yükseldi. Toplam bitkisel üretim miktarımız da önceki yıla göre 9 milyon ton artışla 126 milyon tona çıktı. Meyve ürünlerinin tamamına yakınında kendimize yeter durumdayız. Çoğu üründe ihracatçı konumdayız."

Erdoğan, verdikleri destekler, çiftçinin emeği ve alın teri ile birleşince geçen yıl tarım sektöründe güzel bir dönemin geride bırakıldığını söyledi.

"Buradan resmi rakam veriyorum"

Salgın şartlarına rağmen canlarını dişlerine takarak tarlasını eken, biçen, üreten tüm çiftçilere teşekkür eden Erdoğan, "(Çiftçileri unuttunuz, çiftçilere bakmadınız) diyen birileri var ya bakın ben buradan resmi rakam veriyorum. Bu yıl üreticilerimize toplam 24 milyar lira tarımsal destek sağlayacağız. İnşallah çalışmalarımızı artırarak yerli ve milli üretim anlayışıyla tarımda büyümeye ve yeterliliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, 1. Su Şurasında alınacak kararların bu mücadeleye katkı sunacağına, çalışmaların önünü açacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Şuranın hedefleri doğrultusunda elde edilen kazanımlar, su yönetimi ile ilgili hususlarda gelecek nesillere ışık tutacaktır. Şuranın hazırlanmasında emeği geçenleri şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Resmi açılışını yaptığımız Devlet Su İşleri'ne ait 363 tesisin ülkemize, milletimize, şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. 363 tesisten bahsediyorum, dile kolay. Türkiye'nin kalkınması için tüm çalışan emekçilerimize, çiftçilerimize, mühendisinden işçisine kadar hepsine bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabbim yolunuzu, bahtımızı açık etsin. Ömrümüz, ömrünüz su gibi aziz olsun."

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, konuşmasının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından üzerinde Zümer Suresi'nin 21. ayetinin yazıldığı bir tablo hediye edildi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı bağlantı ile Bartın Ulus Çayı Çerçi Deresi Taşkın Koruma Tesisi, Kütahya Karacakaş Göleti ve Van Erciş İçme Suyu Arıtma Tesislerinin açılışını yaptı.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski bakanlar, milletvekilleri ve rektörler katıldı.

Erdoğan ve beraberindekiler kurdele keserek, 363 tesisin toplu açılışını gerçekleştirdi.

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