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-Erdoğan: " 1 yıl içinde evler tamamlanacak" - Son Dakika

-Erdoğan: " 1 yıl içinde evler tamamlanacak"

31.07.2021 17:32

-Erdoğan: " 1 yıl içinde evler tamamlanacak" -"1 yıl içinde kırsal bölgelerdeki ve tüm afet bölgesindeki evler yöresel mimariye uygun şekilde ahırı, deposuyla tüm müştemilatıyla tamamlanacak" -"Uçak sıkıntısının ana sebebi uzun yıllardır bu görevi yürüten THK'nın filosunu ve...

-Erdoğan: " 1 yıl içinde evler tamamlanacak"

-"1 yıl içinde kırsal bölgelerdeki ve tüm afet bölgesindeki evler yöresel mimariye uygun şekilde ahırı, deposuyla tüm müştemilatıyla tamamlanacak"

-"Uçak sıkıntısının ana sebebi uzun yıllardır bu görevi yürüten THK'nın filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır"

-"Her dönemde olduğu gibi bugünde birileri milletin yüreğindeki yangını kendi kısır çekişmelerine meze yapmanın gayreti içine düşmüştür. Bu siyaset konusu yapılabilecek bir mesele değildir"

ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manavgat ilçesindeki yangınlara ilişkin, acil ihtiyaçlar için 50 milyon lira ödenek gönderildiğini belirterek," 1 ay içinde evlerin inşasına başlanacak, 1 yıl içinde kırsal bölgelerdeki ve tüm afet bölgesindeki evler yöresel mimariye uygun şekilde ahırı, deposuyla tüm müştemilatıyla tamamlanacak"dedi.

Erdoğan, Manavgat ilçesinde orman yangınlarından etkilenen bölgelerde helikopterden incelemelerde bulundu. Daha sonra Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'nde brifing alan Erdoğan, ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Manavgat Gençlik Merkezi içerisinde bulunan AFAD Koordinasyon Merkezine geçti.

Yangın alanlarını afet bölgesi ilan ettiklerini belirten Erdoğan, " Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan etmek suretiyle de şuan da vatandaşlarımızın bu beklentilerini devlet olarak, gidermiş olduk. Antalya Manavgat,Akseki, Alanya ,Gündoğmuş, Gazipaşa ilçelerinde yağından etkilene tüm mahalleler bu kapsamda. Mersin Aydıncık, Silifke; Osmaniye merkez ve Kadirli; Muğla Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz, Seydikemer; Adana Aladağ, İmamoğlu ,Karaisalı, Kozan ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler bu kapsamdadır. Yangından etkilenen bölgelerde ortaya çıkan acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon ödenek gönderildi"diye konuştu.

Erdoğan, yanan ve hasar gören evlere bu yardımın dışında kira yardımı yapılacağını, tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarlarının karşılanacağını ve vergilerinin erteleneceğini belirtti.

Vatandaşlara faizsiz esnaf kredisi verileceğinin altını çizen Erdoğan, "KOSGEB acil desteği verilecek, bir ay içinde evlerin inşasına başlanacak.1 yıl içinde kırsal bölgelerdeki ve tüm afet bölgesindeki evler yöresel mimariye uygun şekilde ahırı, deposuyla tüm müştemilatıyla tamamlanacak" ifadelerine yer verdi.

Yangın söndürme çalışmalarının çok geniş bir şekilde yürütüldüğünü dile getiren Erdoğan, " Yaklaşık 3 gündür maruz kaldığımız yangın felaketinden dolayı özellikle Manavgat halkına geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Devletimiz tüm imkan ve kurumlarıyla yangınların söndürülmesi, vatandaşların mağduriyetlerin giderilmesi, hasarların tanzim, zarar yerlerin ihyası için çalışmaktadır. Bu bölgedeki yangınlarda Manavgat'ta Osman Gardaş, Şehri Gardaş, Akseki'de Hasan Ali Yüksel hayatını kaybetti. Yangından etkilenen 334 vatandaşımıza gerek müdahale yapılmıştır ve hemen hepsi taburcu edilmişti. Hastanede tedavisi süren pek az vatandaşımız kaldı"ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, yapılan ilk tespitlere göre 16 mahallenin yangından zarar gördüğünü, bazı mahallerin ise boşaltıldığını aktardı.

Çeşitli derecelerde hasar gören yapılarla ilgili çalışmaların yürütüleceğinin altını çizen Erdoğan, " Evlerdeki eşyalarla ilgilide hasar tespit çalışması tamamlanmıştı. Köylerde 320 büyükbaş, 3 bin küçükbaş, 4 bin kanatlı hayvan, 360 arı kovanı telef olmuştur. 650 dekar muz, 129 sebze serası, 15 bin dekar zeytin, defne, keçiboynuzu narenciye alanı zarar görmüştü. Bölgedeki kredi yurtlar kurumu binaları afetzede ve yardım personeline açıldı. Elektrik sıkıntısı yaşanan 35 köyden tedbiren kesintisi süren 12'si hariç diğerlerine elektrik verilmiştir. Su kesintisi olan mahallesi sayısı 28'den 15'e düşürülmüştür. Yangında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza yeni konutlar inşa edip vereceğiz. Milletimizi müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz her türlü zararlarını karşılayacağız. Giden canlara rahmet dilemenin ötesinde bir şey yapamayız. Ama yanan her şeyi geriye koyabiliriz. Anayasamızın 169. Maddesine göre yanan alanlar başka amaçla kullanılamaz ve tekrar ağaçlandırılır. Türkiye'nin orman varlığını arttırmış bir yönetimi olarak, yan n her yeri daha fazlasıyla bizim en başta gelen görevimizdir"dedi.

"THK uçak açıklaması"

Böyle dönemlerin birlik beraberlik ve dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyulan zamanlar olduğuna değinen Erdoğan, " Yangınların çoğu kontrol altın alınmıştır. Sadece son 3 gündeki yangınlar için 4 bin personel, 6 uçak, 45 helikopter, bir insansız helikopter, 9 insansız hava aracı, 660 arasöz, 65 iş makinesi, 117 itfaiye aracı 31 ambulans görev yapmıştır. Son attığımız adımlarla 6 uçak, 13 uçağa çıkarılmıştır. Bazıları amfibiktir bazıları da yüklü tankerledir. Ülkemizdeki yüzde 55 yangına hassas olan yerlerdedir. Bu mücadeleyi hassas şekilde yürütmek mecburiyetindeyiz. Orman teşkilatımız 4 bin 300 araç, 21 binin üzerinde personelle görev yapmaktadır. Uçak sıkıntısının ana sebebi uzun yıllardır bu görevi yürüten THK'nın filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır. Buna rağmen 2021 yılında da artık hurda görünümüne bürünen bu uçaklardan 3'ü ile 18 helikopter, THK ortaklığındaki bir şirketten kiralanmıştır. Son yangınlarda amfibik uçak ve gelişmiş helikopterle yangınla mücadelede filomuzdaki zaafiyeti ortadan kaldırmaya çalıştık. Ukrayna, Rusya, Azerbaycan ve İran'dan gelen uçaklarla sayımız artmıştır" diye konuştu.

"Siyaset meselesi değil"

Erdoğan, insansızı hava araçları ile geçen yıl 234 yangını büyümeden söndürüldüğünü hatırlattı.

Filoyu güçlendirmeye devam edeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Bu teşkilatımızı mücadelesine herkesi saygı duymaya davet ediyorum. Bölgemizdeki yangınlara en etkin ve hızlı mücadele eden ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz. Her dönemde olduğu gibi bugünde birileri milletin yüreğindeki yangını kendi kısır çekişmelerine meze yapmanın gayreti içine düşmüştür. Bu siyaset konusu yapılabilecek bir mesele değildir.Sosyal medya ve diğer medya mecralarında dolaşıma sokulan miyadını doldurmuş hurda araç gereç görüntüleri üzerinden yürütülen fit fesat bozgunculuk faaliyetlerine kimse itibar etmelidir. Sadece yetkili mercilerin açıklamasına kulak verin. Gün dayanışma el birliği ile afetlerin üzerinden gelme günüdür"ifadelerine yer verdi.

"Uzantılarını da kazıyacağız"

Yanan alanların yeniden ağaçlandırılmasına ilk yağmurlarla birlikte başlanılacağını kaydeden Erdoğan, " Bölgemizdeki diğer yangınlar konusundaki sabotaj şüpheleri herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Emniyet, jandarma yangın çıkan yerlerdeki her işareti bilgiyi değerlendirerek soru işaretlerini giderecektir. Şayet bu vatanı ateşe verecek kadar ülkemize ve milletimize ihanet içine girenler varsa onların yakasına yapışıp en ağır şekilde cezalandırılmarını sağlamak boynumuzun borcudur. Terör örgütü ele başlarının geçen yıl ormanları yakma talimatını vermesinin ardından ülkemizde yangın sayısı yana aşan büyüklüğü iki katına çıktığımı biliyoruz. Teröristleri nasıl dağlarda ve sınır ötesindeki inlerinde bitmeye yaklaştıysak, şehirlerimizdeki uzantılarını kazıyıp atmakta kararlıyız"dedi.

-Erdoğan: 1 yıl içinde evler tamamlanacak
-Erdoğan: 1 yıl içinde evler tamamlanacak
-Erdoğan: 1 yıl içinde evler tamamlanacak
-Erdoğan: 1 yıl içinde evler tamamlanacak

Manavgat, Siyaset, Yangın, Uçak, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel -Erdoğan: ' 1 yıl içinde evler tamamlanacak' - Son Dakika


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