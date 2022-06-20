Erdoğan 10 günde iç ve dış ilişkiler açısından iki kritik görüşmeye katılacak! İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu da masaya yatırılacak - Son Dakika
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Erdoğan 10 günde iç ve dış ilişkiler açısından iki kritik görüşmeye katılacak! İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu da masaya yatırılacak

20.06.2022 08:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki 10 günde iç ve dış ilişkiler için kritik öneme sahip görüşmelere katılacak. İlk olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türkiye'yi ziyaret edecek. Diğer önemli program ise 28-30 Haziran tarihlerinde Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi'nde İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvuruları değerlendirilecek.

Ekonomik gelişmeler, savaş ve politika hem dünyada hem ülkemizde yoğun bir gündeme neden oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu gündeme ilişkin iki önemli programa hazırlanıyor.

SUUDİ VELİAHT GELİYOR

Türkiye açısından kritik öneme sahip iki diplomatik temas önümüzdeki 10 gün içerisinde art arda gerçekleşecek. Bunlardan ilki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4,5 yıl aradan sonra geçtiğimiz nisan ayı sonunda Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretin ardından 22 Haziran'da Türkiye'ye gelecek olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ziyareti olacak.Erdoğan'ın ziyaretiyle canlanan ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandıracak ziyarette, ekonomi alanında önemli anlaşmalara imza atılması bekleniyor.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN BAŞVURUSU, NATO ZİRVESİ'NDE GÖRÜŞÜLECEK

İkinci önemli temas ise İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusunun da görüşüleceği NATO Zirvesi olacak. Zirve, 28-30 Haziran tarihlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek. Zirvede İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılım başvurusu görüşülecek. Türkiye, bu iki ülkenin özellikle İsveç'in terör örgütü PKK'ya desteklerinden dolayı atılan adıma olumlu bakmadığını belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı temaslar ve açıklamalara gözler çevrilirken Erdoğan'ın çok sayıda ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşme yapması planlanıyor.

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Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya, Türkiye, İsveç, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan 10 günde iç ve dış ilişkiler açısından iki kritik görüşmeye katılacak! İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu da masaya yatırılacak - Son Dakika
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