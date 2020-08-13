Erdoğan: "10 kilometrekarelik bir alanın 40 bin kilometrekare deniz alanına sahip olduğu iddiası,... - Son Dakika
Erdoğan: "10 kilometrekarelik bir alanın 40 bin kilometrekare deniz alanına sahip olduğu iddiası,...
Erdoğan: "10 kilometrekarelik bir alanın 40 bin kilometrekare deniz alanına sahip olduğu iddiası, uluslararası hukuk açısından hem komik hem de temelsizdir.
Erdoğan: "10 kilometrekarelik bir alanın 40 bin kilometrekare deniz alanına sahip olduğu iddiası, uluslararası hukuk açısından hem komik hem de temelsizdir. Yunanistan'ı, Türkiye'nin hak ve hukukuna riayet etmeye tekrar davet ediyorum."
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13.08.2020 18:37:55. #1.12#
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