Erdoğan: "%10 peşinatın ardından kalanın tamamı için aylık 894 TL'den başlayan taksitler ve 240 aya... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: '%10 peşinatın ardından kalanın tamamı için aylık 894 TL'den başlayan taksitler ve 240 aya... - Son Dakika

Erdoğan: "%10 peşinatın ardından kalanın tamamı için aylık 894 TL'den başlayan taksitler ve 240 aya...

6 saat önce

Erdoğan: "%10 peşinatın ardından kalanın tamamı için aylık 894 TL'den başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız"

Erdoğan:

Erdoğan: "%10 peşinatın ardından kalanın tamamı için aylık 894 TL'den başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız"

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:46 Kaynak: AA
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