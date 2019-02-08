Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "100 Yıl Önce Sivas'ta Söylediğimizi Bugün Aynı Yerde Tekrar Ediyorum.

Erdoğan: "100 Yıl Önce Sivas'ta Söylediğimizi Bugün Aynı Yerde Tekrar Ediyorum.

26 dakika önce

Erdoğan: "100 yıl önce Sivas'ta söylediğimizi bugün aynı yerde tekrar ediyorum.

Erdoğan:
Erdoğan: "100 yıl önce Sivas'ta söylediğimizi bugün aynı yerde tekrar ediyorum. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırarız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:42 Kaynak: AA

Sivas, Politika
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