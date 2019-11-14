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Erdoğan: "104 yıl önce savaş şartlarında yaşanmış bir meselede karar vericiler siyasetçiler değil,...
7 saat önce
Erdoğan: "104 yıl önce savaş şartlarında yaşanmış bir meselede karar vericiler siyasetçiler değil, tarihçiler olmalıdır.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:22 Kaynak: AA
Erdoğan: "104 yıl önce savaş şartlarında yaşanmış bir meselede karar vericiler siyasetçiler değil, tarihçiler olmalıdır."
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