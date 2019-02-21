Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "12 Eylül'ün Zalim Savcısının Mirası Bugün CHP'de Vücut Buluyor.

Erdoğan: "12 Eylül'ün Zalim Savcısının Mirası Bugün CHP'de Vücut Buluyor.

1 saat önce

Erdoğan: "12 Eylül'ün zalim savcısının mirası bugün CHP'de vücut buluyor.

Erdoğan:
Erdoğan: " 12 Eylül'ün zalim savcısının mirası bugün CHP'de vücut buluyor. Ülkemizdeki tüm darbelerin açık ve aleni destekçisi CHP, bu kötü mirasını bugün de devam ettiriyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:32 Kaynak: AA

12 Eylül, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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