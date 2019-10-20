Erdoğan: "(120 saat) Buna uyulduğu takdirde ne ala, uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda...
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Erdoğan: "(120 saat) Buna uyulduğu takdirde ne ala, uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda tekrar harekatı aynen bırakılan yerden devam ettiririz"
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:14 Kaynak: AA
Erdoğan: "(120 saat) Buna uyulduğu takdirde ne ala, uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda tekrar harekatı aynen bırakılan yerden devam ettiririz"
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