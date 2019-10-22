Erdoğan: "(120 saatlik sürenin uzatılması) Macron'dan bana gelmiş böyle bir teklif yok. Macron...
1 saat önce
Erdoğan: "(120 saatlik sürenin uzatılması) Macron'dan bana gelmiş böyle bir teklif yok. Macron zaten bu tür şeyleri teröristlerle görüşüyor daha çok."
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:12 Kaynak: AA
Erdoğan: "(120 saatlik sürenin uzatılması) Macron'dan bana gelmiş böyle bir teklif yok. Macron zaten bu tür şeyleri teröristlerle görüşüyor daha çok."
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