Son Dakika Haberleri: Erdoğan: 13-14 Bin Farkla Bir Seçimi Kazandım Havasına Kimsenin Girmeye de Hakkı Yoktur (1)

Erdoğan: 13-14 Bin Farkla Bir Seçimi Kazandım Havasına Kimsenin Girmeye de Hakkı Yoktur (1)

43 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan: 13-14 Bin Farkla Bir Seçimi Kazandım Havasına Kimsenin Girmeye de Hakkı Yoktur (1), System.String[]
CUMHURBAŞKANI   Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan," 10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul'da kalkıp da 13-14 bin farkla bir seçimi kazandım havasına kimsenin girmeye de hakkı yoktur. Çünkü İstanbul'da bu işin çok daha huzurlu olabilmesi için burada hakikaten bütün yasal olarak müracaat edilmesi gerekli itiraz mercileri neresidir? İlçe, il seçim kurulu. Bir üstü YSK'dır. Bu itirazlar biter çıkan netice de başımız gözümüz üstüne deriz. Olay bu kadar basit" dedi.

NEREDEYSE BÜTÜNÜ USULSÜZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'ya hareketi öncesi açıklamalarda bulundu. İstanbul'da devam eden geçersiz oyların sayımı hakkında konuşan Erdoğan, "Usulsüzlükler tabii bazı değil, neredeyse bütünü usulsüz. Böyle bir durum olduğu için bu yola başvuruluyor. Daha önce de ifade ettiğim gibi bu işin seçim süreci bitti. Bundan sonraki süreç bunun yargı sürecidir. Yargı sürecinde de bu işin patronajı biliyorsunuz YSK'dır. Burada YSK özellikle tüm siyasi partileri, bu sadece AK Parti'ye ait bir şey değil. Bizler, bize gönül vermiş tüm halkımızın özellikle demokratik haklarını kullanma noktasında onların hukukunu da bizim yine koruma mecburiyetimiz var" diye konuştu.

Erdoğan, şöyle konuştu:

 "Biz burada organize bazı suçların işlendiğini gördük, görüyoruz diyorlar. Bizler de siyasi parti olarak örgütlü bazı eylemlerin yapıldığını tespit etmiş durumdayız. Zaten YSK'ya giderken biz bu belgelerle, bilgilerle hatta televizyon, kamera tespitleri var. Bütün bu tespitlerle beraber nerede, nasıl ne gibi yolsuzluklar yapılmış? Boş arazide, tarlalar adres olarak gösterilmek suretiyle, bundan daha delillendirilmiş bir şey olabilir mi? Bu adımı atacağız. Ortada 320, 330 bin civarında geçersiz oy var.  'Bunun sayımını yapamayız' diyorsanız o zaman bunun ötesinde bir şey var. Yapılabilecek hukuk içerisinde bir şey var. Bizim de YSK'dan beklemek en tabii hakkımızdır. Geçmişte Yalova'da Ağrı'da bunların örnekleri var. Dünyada bırakın itirazları, Amerika'da yüzde 1 gibi bir sıkıntılı oy miktarı olsa bakıyorsunuz erken seçime gidiyor orada. Veyahut da erken demeyeyim, yeniden seçime gidiyor. Şimdi 10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul'da kalkıp da 13-14 bin farkla bir seçimi kazandım havasına kimsenin girmeye de hakkı yoktur. Çünkü İstanbul'da bu işin çok daha huzurlu olabilmesi için burada hakikaten bütün yasal olarak müracaat edilmesi gerekli itiraz mercileri neresidir? İlçe, il seçim kurulu. Bir üstü YSK'dır. Bu itirazlar biter çıkan netice de başımız gözümüz üstüne deriz. Olay bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:36 Kaynak: DHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, Cumhurbaşkanı, Moskova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tuğba Özay'dan Ünlü Erkekler Hakkında İtiraf Gibi Açıklama: İşim Olmaz Son Dakika! Erdoğan'dan İstanbul'daki Oy Sayımına Son Yorum: Neredeyse Seçimin Bütünü Usulsüz Erdoğan, "Teşekkürler İstanbul" Afişiyle İlgili Konuştu: Bay Kemal de Assın TAV, Atatürk Havalimanı Operasyonlarının Durdurulması Nedeniyle 4 Bin 500 Kişiyi İşten Çıkarıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 11:19:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: 13-14 Bin Farkla Bir Seçimi Kazandım Havasına Kimsenin Girmeye de Hakkı Yoktur (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]