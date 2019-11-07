Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle bugün (Trump'la) yaptığımız telefon...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle bugün (Trump'la) yaptığımız telefon...

Erdoğan: "13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle bugün (Trump'la) yaptığımız telefon...

6 saat önce

Erdoğan: "13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle bugün (Trump'la) yaptığımız telefon görüşmesinin ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meselelerle ilgili hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum.

Erdoğan:

Erdoğan: "13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle bugün (Trump'la) yaptığımız telefon görüşmesinin ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meselelerle ilgili hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum."

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump tweeti: Görüşmenin hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum
Trump'tan Netanyahu'nun Beyaz Saray kulisine rest İstanbul Boğazı'ndan ilk yük treni geçti Bilecik'te korkunç olay! Annesi tarafından, ipe asılı halde ölü bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 07:03:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle bugün (Trump'la) yaptığımız telefon...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]