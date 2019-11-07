Erdoğan: "13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle bugün (Trump'la) yaptığımız telefon...
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Erdoğan: "13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle bugün (Trump'la) yaptığımız telefon görüşmesinin ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meselelerle ilgili hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:46 Kaynak: AA
Erdoğan: "13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle bugün (Trump'la) yaptığımız telefon görüşmesinin ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meselelerle ilgili hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum."
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