Erdoğan: "15 Temmuz'a Göre Çok Daha Güçlü Bir Kuvvetiz. Kurdukları Kirli Tezgahları Kafalarına...

Erdoğan: "15 Temmuz'a göre çok daha güçlü bir kuvvetiz. Kurdukları kirli tezgahları kafalarına geçiririz. Her türlü tedbirimiz var."

Erdoğan: "15 Temmuz'a göre çok daha güçlü bir kuvvetiz. Kurdukları kirli tezgahları kafalarına geçiririz. Her türlü tedbirimiz var."

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