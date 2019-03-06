Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "15 Temmuz'a Göre Çok Daha Güçlü Bir Kuvvetiz. Kurdukları Kirli Tezgahları Kafalarına...

Erdoğan: "15 Temmuz'a Göre Çok Daha Güçlü Bir Kuvvetiz. Kurdukları Kirli Tezgahları Kafalarına...

23 dakika önce

Erdoğan: "15 Temmuz'a göre çok daha güçlü bir kuvvetiz. Kurdukları kirli tezgahları kafalarına geçiririz. Her türlü tedbirimiz var."

Erdoğan:
Erdoğan: "15 Temmuz'a göre çok daha güçlü bir kuvvetiz. Kurdukları kirli tezgahları kafalarına geçiririz. Her türlü tedbirimiz var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:24 Kaynak: AA

Politika
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