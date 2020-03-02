Son Dakika › Güncel › Erdoğan: '15 Temmuz'da başaramadıklarını Suriye üzerinden hayata geçirmeye çalışanları bir kez daha... - Son Dakika
Erdoğan: "15 Temmuz'da başaramadıklarını Suriye üzerinden hayata geçirmeye çalışanları bir kez daha...
6 saat önce
Erdoğan: "15 Temmuz'da başaramadıklarını Suriye üzerinden hayata geçirmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratmakta kararlıyız."
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:58 Kaynak: AA
Erdoğan: "15 Temmuz'da başaramadıklarını Suriye üzerinden hayata geçirmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratmakta kararlıyız."
Son Dakika "Biz mi dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeli mülteciye AK Partili eski vekilden tepki: Şu soytarıyı Suriye'ye geri bırakın Son Dakika: James Jeffrey ve Kelly Craft Suriye için Türkiye'ye geldi Türkiye'ye gelen ABD temsilcilerinin fotoğrafında dikkat çeken çanta taşıma detayı İstanbul'daki Erzurumlular 4. Büyük Erzurum Buluşması'nda bir araya geliyor