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Erdoğan: "15 Temmuz'da FETÖ'cü darbecilere karşı ülkemizi nasıl savunduysak, koruduysak, Suriye'de...
6 saat önce
Erdoğan: "15 Temmuz'da FETÖ'cü darbecilere karşı ülkemizi nasıl savunduysak, koruduysak, Suriye'de de aynı sebeple bulunuyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:10 Kaynak: AA
Erdoğan: "15 Temmuz'da FETÖ'cü darbecilere karşı ülkemizi nasıl savunduysak, koruduysak, Suriye'de de aynı sebeple bulunuyoruz."
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