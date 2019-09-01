Erdoğan: "15 Temmuz darbe girişimiyle başlayan süreçte adalet teşkilatımız büyük sınav vermiş,...
3 saat önce
Erdoğan: "15 Temmuz darbe girişimiyle başlayan süreçte adalet teşkilatımız büyük sınav vermiş, hainlerle mücadelede önemli gücümüz olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:48 Kaynak: AA
Erdoğan: "15 Temmuz darbe girişimiyle başlayan süreçte adalet teşkilatımız büyük sınav vermiş, hainlerle mücadelede önemli gücümüz olmuştur. "
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