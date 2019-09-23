Erdoğan: "15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden bu terör örgütünün (FETÖ) maskesini tüm...
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Erdoğan: "15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden bu terör örgütünün (FETÖ) maskesini tüm dünyada indireceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:14 Kaynak: AA
Erdoğan: "15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden bu terör örgütünün (FETÖ) maskesini tüm dünyada indireceğiz."
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