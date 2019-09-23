Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden 2 bin 193 vatandaşımızı yaralayan bu örgütün...
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Erdoğan: "15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden 2 bin 193 vatandaşımızı yaralayan bu örgütün...

1 saat önce

Erdoğan: "15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden 2 bin 193 vatandaşımızı yaralayan bu örgütün ipliğini tüm dünyada pazara çıkarmakta kararlıyız."

Erdoğan:

Erdoğan: "15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden 2 bin 193 vatandaşımızı yaralayan bu örgütün ipliğini tüm dünyada pazara çıkarmakta kararlıyız."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:24 Kaynak: AA
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