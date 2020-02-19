Erdoğan: "15 Temmuz gecesi bir tek kişi FETÖ'nün özel ilgisine, himayesine, korumasına mazhar... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: '15 Temmuz gecesi bir tek kişi FETÖ'nün özel ilgisine, himayesine, korumasına mazhar... - Son Dakika

Erdoğan: "15 Temmuz gecesi bir tek kişi FETÖ'nün özel ilgisine, himayesine, korumasına mazhar...

7 saat önce

Erdoğan: "15 Temmuz gecesi bir tek kişi FETÖ'nün özel ilgisine, himayesine, korumasına mazhar olmuştur, o da Kemal Kılıçdaroğlu'dur"

Erdoğan:

Erdoğan: "15 Temmuz gecesi bir tek kişi FETÖ'nün özel ilgisine, himayesine, korumasına mazhar olmuştur, o da Kemal Kılıçdaroğlu'dur"

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:36 Kaynak: AA
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