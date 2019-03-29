Erdoğan: "15 Temmuz Gecesi Olanları Biliyorsunuz. Darbecilerin Şerefine Kadeh Kaldıran Şerefsizler,...
26 dakika önce
Erdoğan: "15 Temmuz gecesi olanları biliyorsunuz. Darbecilerin şerefine kadeh kaldıran şerefsizler, bu şehre, bu ülkeye hizmet edemez"
Erdoğan: "15 Temmuz gecesi olanları biliyorsunuz. Darbecilerin şerefine kadeh kaldıran şerefsizler, bu şehre, bu ülkeye hizmet edemez"
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:11 Kaynak: AA
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