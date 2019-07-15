Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "15 Temmuz gecesi Türkiye'yi karanlığa gömmek istediler ama başaramadılar.
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Erdoğan: "15 Temmuz gecesi Türkiye'yi karanlığa gömmek istediler ama başaramadılar.

6 saat önce

Erdoğan: "15 Temmuz gecesi Türkiye'yi karanlığa gömmek istediler ama başaramadılar.

Erdoğan:
Erdoğan: "15 Temmuz gecesi Türkiye'yi karanlığa gömmek istediler ama başaramadılar. Allah kurdukları tuzakları sahiplerinin başlarına geçirdi."
Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:27 Kaynak: AA
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