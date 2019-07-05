Erdoğan: "15 Temmuz, ister siyasetçi ister asker ister hoca hangi kılığa girerse girsin...
1 saat önce
Erdoğan: "15 Temmuz, ister siyasetçi ister asker ister hoca hangi kılığa girerse girsin milletimizin dostunu, düşmanını hiç tereddütsüz ayırt edebilme ferasetine sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir.
Erdoğan: "15 Temmuz, ister siyasetçi ister asker ister hoca hangi kılığa girerse girsin milletimizin dostunu, düşmanını hiç tereddütsüz ayırt edebilme ferasetine sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir."
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:00 Kaynak: AA
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