Erdoğan: "15 Temmuz, ister siyasetçi ister asker ister hoca hangi kılığa girerse girsin...

Erdoğan: "15 Temmuz, ister siyasetçi ister asker ister hoca hangi kılığa girerse girsin milletimizin dostunu, düşmanını hiç tereddütsüz ayırt edebilme ferasetine sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Erdoğan: "15 Temmuz, ister siyasetçi ister asker ister hoca hangi kılığa girerse girsin milletimizin dostunu, düşmanını hiç tereddütsüz ayırt edebilme ferasetine sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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