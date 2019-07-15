Erdoğan: "15 Temmuz, sadece o karanlık geceyi değil, ülkemizin ve milletimizin yaşadığı tüm...
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Erdoğan: "15 Temmuz, sadece o karanlık geceyi değil, ülkemizin ve milletimizin yaşadığı tüm hadiseleri hatırlatması gereken bir semboldür.
Erdoğan: "15 Temmuz, sadece o karanlık geceyi değil, ülkemizin ve milletimizin yaşadığı tüm hadiseleri hatırlatması gereken bir semboldür." Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:43 Kaynak: AA
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