Erdoğan: "15 Temmuz, sadece o karanlık geceyi değil, ülkemizin ve milletimizin yaşadığı tüm...

Erdoğan: "15 Temmuz, sadece o karanlık geceyi değil, ülkemizin ve milletimizin yaşadığı tüm hadiseleri hatırlatması gereken bir semboldür.

Erdoğan: "15 Temmuz, sadece o karanlık geceyi değil, ülkemizin ve milletimizin yaşadığı tüm hadiseleri hatırlatması gereken bir semboldür."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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