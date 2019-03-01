Son Dakika Haberleri: Erdoğan: 150 Kilovatsaat Elektrik Tüketim Desteğini Vermeye Başlıyoruz - Ek Fotoğraflar

Erdoğan: 150 Kilovatsaat Elektrik Tüketim Desteğini Vermeye Başlıyoruz - Ek Fotoğraflar

53 dakika önce

ERDOĞAN'A 7'DEN 77'YE SEVGİ SELİCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Arhavi'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Erdoğan: 150 Kilovatsaat Elektrik Tüketim Desteğini Vermeye Başlıyoruz - Ek Fotoğraflar, System.String[]
ERDOĞAN'A 7'DEN 77'YE SEVGİ SELİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Arhavi'de vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan, 7'den 77'ye her kesimdeki vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Yanına yaklaşan yaşlı bir kadın Erdoğan'a sarılarak sevgisini gösterirken, gençlerde birlikte fotoğraf çektirmek istedi. Gençlerin isteğini kırmayan Erdoğan objektiflere poz verirken, küçük bir kız ile de yakından ilgilendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:03 Kaynak: DHA

Arhavi, Güncel
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