Erdoğan: 150 Kilovatsaat Elektrik Tüketim Desteğini Vermeye Başlıyoruz - Ek Fotoğraflar
53 dakika önce
ERDOĞAN'A 7'DEN 77'YE SEVGİ SELİCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Arhavi'de vatandaşlarla bir araya geldi.
ERDOĞAN'A 7'DEN 77'YE SEVGİ SELİ Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin Arhavi
'de vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan, 7'den 77'ye her kesimdeki vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Yanına yaklaşan yaşlı bir kadın Erdoğan'a sarılarak sevgisini gösterirken, gençlerde birlikte fotoğraf çektirmek istedi. Gençlerin isteğini kırmayan Erdoğan objektiflere poz verirken, küçük bir kız ile de yakından ilgilendi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:03 Kaynak: DHA
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