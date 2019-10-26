Erdoğan: "150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız...
1 saat önce
Erdoğan: "150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız ve bütün temizliği biz yapacağız"
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:24 Kaynak: AA
Erdoğan: "150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız ve bütün temizliği biz yapacağız"
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