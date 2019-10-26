Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız...

Erdoğan: "150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız...

1 saat önce

Erdoğan: "150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız ve bütün temizliği biz yapacağız"

Erdoğan:

Erdoğan: "150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız ve bütün temizliği biz yapacağız"

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:24 Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 150 saatte bitmediği takdirde, bölgeyi kontrolümüze alıp temizleyeceğiz
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