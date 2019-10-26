Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse bütün temizliği biz yapacağız"
Son Dakika Dünya Erdoğan: '150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse bütün temizliği biz yapacağız'

Erdoğan: "150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse bütün temizliği biz yapacağız"

13 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) "YPG'yi temizledik" dediğini ancak temizlemediğini belirten Erdoğan, "150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız ve bütün temizliği biz yapacağız." dedi.

Erdoğan:

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) " YPG'yi temizledik" dediğini ancak temizlemediğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız ve bütün temizliği biz yapacağız." dedi.


Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısına katılarak konuşma yaptı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, YPG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:29 
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