Erdoğan: "150 saatin sonunda Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda, 10...
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Erdoğan: "150 saatin sonunda Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda, 10 kilometre derinlikte Türk-Rus devriyeleri başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:10 Kaynak: AA
Erdoğan: "150 saatin sonunda Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda, 10 kilometre derinlikte Türk-Rus devriyeleri başlayacak."
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