Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "150 saatin sonunda Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda, 10...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '150 saatin sonunda Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda, 10...

Erdoğan: "150 saatin sonunda Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda, 10...

1 saat önce

Erdoğan: "150 saatin sonunda Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda, 10 kilometre derinlikte Türk-Rus devriyeleri başlayacak.

Erdoğan:

Erdoğan: "150 saatin sonunda Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda, 10 kilometre derinlikte Türk-Rus devriyeleri başlayacak."

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristlerin güvenli bölgeden çekilme işlemi sürüyor
Putin ve Erdoğan'ın Soçi'deki görüşmesi en uzun toplantı olarak tarihe geçti! Erdoğan-Putin görüşmesinde anlaşmanın şartları belli oldu: YPG 150 saat içinde çekilecek Türkiye ile Rusya arasında 10 maddelik Suriye mutabakatı! İşte anlaşmanın detayları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 21:13:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "150 saatin sonunda Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda, 10...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]