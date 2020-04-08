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Erdoğan: "165 bin doktorumuz, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin sağlık ve 360 bin destek...
6 saat önce
Erdoğan: "165 bin doktorumuz, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin sağlık ve 360 bin destek personelimizle devasa bir sağlık ordusuna sahibiz"
Erdoğan: "165 bin doktorumuz, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin sağlık ve 360 bin destek personelimizle devasa bir sağlık ordusuna sahibiz"
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:32 Kaynak: AA
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