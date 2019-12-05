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Erdoğan: "17 yıl öncesine göre daha güçlü bir Türkiye var"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Old Billingsgate binasında Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:41 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Old Billingsgate binasında Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
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