Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "17 yıl öncesine göre daha güçlü bir Türkiye var"
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Erdoğan: "17 yıl öncesine göre daha güçlü bir Türkiye var"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Old Billingsgate binasında Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Old Billingsgate binasında Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Erdoğan: 17 yıl öncesine göre daha güçlü bir Türkiye var

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:41 Kaynak: AA
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