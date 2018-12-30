Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "18-35 Yaş Arasındaki Kuşağa Kendimizi Daha İyi Anlatacak Yöntemler Geliştirmek Birinci...

Erdoğan: "18-35 Yaş Arasındaki Kuşağa Kendimizi Daha İyi Anlatacak Yöntemler Geliştirmek Birinci...

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti İstanbul Teşkilatı Toplantısı'nda konuştu.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti İstanbul Teşkilatı Toplantısı'nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:25 Kaynak: AA

Ak Parti, İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel
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