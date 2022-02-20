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Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışı 18 Mart'ta gerçekleştirilecek - Son Dakika

Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışı 18 Mart'ta gerçekleştirilecek

20.02.2022 11:31
Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışı 18 Mart'ta gerçekleştirilecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün gelen talepler üzerine Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, 18 Mart'ta açılacağını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün gelen talepler üzerine Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, 18 Mart'ta açılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık." denildi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışı 18 Mart'ta gerçekleştirilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışı 18 Mart'ta gerçekleştirilecek - Son Dakika
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