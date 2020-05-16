Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Alanında dünyanın en uzunu unvanına sahip köprü, 1925 Çanakkale...
Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Alanında dünyanın en uzunu unvanına sahip köprü, 1925 Çanakkale Zaferimizin sembolü olarak Boğaz'ı süsleyecektir.
Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Alanında dünyanın en uzunu unvanına sahip köprü, 1925 Çanakkale Zaferimizin sembolü olarak Boğaz'ı süsleyecektir."
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 03:54 Kaynak: AA
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