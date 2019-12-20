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Erdoğan: "(1915 olayları) Türk Tarih Kurumunu bu konuda çok daha aktif hale getirerek...
6 saat önce
Erdoğan: "(1915 olayları) Türk Tarih Kurumunu bu konuda çok daha aktif hale getirerek çalışmalarımızı belgesellerle inşallah daha da güçlendireceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:02 Kaynak: AA
Erdoğan: "(1915 olayları) Türk Tarih Kurumunu bu konuda çok daha aktif hale getirerek çalışmalarımızı belgesellerle inşallah daha da güçlendireceğiz."
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