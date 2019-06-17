Erdoğan: "1994'ten önce yolsuzlukla, yoksullukla, yasaklarla anılan bir İstanbul vardı, hamdolsun...
1 saat önce
Erdoğan: "1994'ten önce yolsuzlukla, yoksullukla, yasaklarla anılan bir İstanbul vardı, hamdolsun bugün geleceğine güvenle bakan bir İstanbul var."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:36 Kaynak: AA
Erdoğan: "1994'ten önce yolsuzlukla, yoksullukla, yasaklarla anılan bir İstanbul
vardı, hamdolsun bugün geleceğine güvenle bakan bir İstanbul var."
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