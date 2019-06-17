Erdoğan: "1994 yılı sadece bizim hareketimiz için değil aynı zamanda Türk siyasi hayatı için de bir...
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması programına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:41 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç
Kongre Merkezi'nde 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması programına katıldı.
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