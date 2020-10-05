Erdoğan: "2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde...
Erdoğan: "2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz.
Erdoğan: "2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz."
Politika, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 19:37 - Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Erdoğan: '2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde... - Son Dakika
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