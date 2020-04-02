Erdoğan: 2.682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " 2.682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şehir hastaneleri hakkında açıklamada bulundu. Erdoğan'ın paylaşımında, "Şehir Hastaneleri ile ülkemize her türlü imkanı içerisinde barındıran modern sağlık merkezleri kazandırdık. 2.682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz. Diğer hastanelerimizi de süratle tamamlayarak Milletimizin hizmetine sunacağız." ifadeleri yer aldı.