ERDOĞAN: 2.682 YATAKLI İKİTELLİ ŞEHİR HASTANESİ'NİN İLK ETABINI 20 NİSAN'DA HİZMETE ALIYORUZ. - Son Dakika

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ERDOĞAN: 2.682 YATAKLI İKİTELLİ ŞEHİR HASTANESİ'NİN İLK ETABINI 20 NİSAN'DA HİZMETE ALIYORUZ.
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " 2.682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " 2.682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şehir hastaneleri hakkında açıklamada bulundu. Erdoğan'ın paylaşımında, "Şehir Hastaneleri ile ülkemize her türlü imkanı içerisinde barındıran modern sağlık merkezleri kazandırdık. 2.682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz. Diğer hastanelerimizi de süratle tamamlayarak Milletimizin hizmetine sunacağız." ifadeleri yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 08:31 Kaynak: DHA
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